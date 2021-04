NEO: The World Ends with You - zwiastun zdradza datę premiery. Gra trafi też na PC

Square Enix

NEO: The World Ends with You to kontynuacja jednej z najlepszych gier z konsoli Nintendo 3DS. Ponownie będziemy mieli do czynienia z japońskim RPG, tym razem jednak akcję przeniesiono w 3D. Gracze mogą spodziewać się wciągającej fabuły oraz efektownej i dynamicznej rozgrywki przy akompaniamencie ścieżki dźwiękowej, za którą odpowiada Takeharu Ishimoto. W sieci pojawił się nowy zwiastun, który zdradza datę premiery, a przy okazji poinformowano też o wersji PC.

W pierwszej kolejności w NEO: The World Ends with You zagrają gracze na Nintendo Switch i PlayStation 4, bo gra pojawi się na tych platformach już 28 lipca tego roku. Wersja PC ma zadebiutować "latem", ale konkretnego terminu nie ujawniono.