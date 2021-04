The Smurfs: Mission Vileaf zapowiedziane. Gra w tym roku trafi na PC i konsole

fot. Microids

W maju 2020 roku firmy Microids i OSome Studio poinformowały o nawiązaniu współpracy z IMPS, której efektem będzie gra na podstawie Smerfów. Teraz poznaliśmy pierwsze szczegół na jej temat. Wydawca ujawnił, że produkcja zatytułowana zostanie The Smurfs: Mission Vileaf, będzie trójwymiarową platformówką z elementami przygodowymi i trafi na pecety oraz konsole do gier (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) jeszcze w tym roku.

Niestety na tym informacje się kończą. Nie dostaliśmy żadnego zwiastuna czy materiału z rozgrywki. Na Twitterze opublikowano tylko jedną grafikę.

https://twitter.com/Microids_off/status/1380173755473924100

Mission Vileaf ma być zaledwie początkiem, bo w ciągu kolejnych pięciu lat mamy doczekać się czterech innych gier z sympatycznymi, niebieskimi stworkami w roli głównej. Każda z tych produkcji ma być przedstawicielem innego gatunku, ale na detale musimy jeszcze poczekać.