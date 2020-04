Neon Genesis Evangelion z oficjalnym Tamagotchi

Żyjemy w dobie smartfonów, kieszonkowych komputerów zdolnych do odpalania gier, o których pod koniec ubiegłego wieku mogliśmy tylko pomarzyć. Nic więc dziwnego, że zabawki z linii Tamagotchi nie są tak rozchwytywane jak w latach swojej największej popularności. Ale od czasu do czasu do sklepów trafi model, po który sięgną tłumy. Ten zaszczyt może przypaść gadżetom z serii Neon Genesis Evangelion.

Po raz pierwszy o mariażu słynnego anime o wielkich mechach z kieszonkową zabawką usłyszeliśmy w grudniu 2019 roku. Wówczas do sieci wyciekła informacja o nowej linii Tamagotchi, która miała zadebiutować na rynku w połowie 2020 roku. Wiadomo było o niej jedynie tyle, że w jej skład wejdą trzy modele. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących nowej serii. W końcu jednak producent postanowił zrzucić zasłonę milczenia i opowiedzieć o nowym projekcie. Na mocy umowy licencyjnej podpisanej z twórcami anime 13 czerwca do sprzedaży trafią trzy Tamagotchi Neon Genesis Evangelion, które prezentujemy na głównym zdjęciu. Do wyboru otrzymamy model przedprodukcyjny 00, fioletową jednostkę 01 oraz czerwonego mecha Asuki, jednostkę 02.

Niestety, retrofani serii z Polski będą musieli nieźle się postarać, aby dostać ten gadżet w swoje ręce. Nowe Tamagotchi we wspomnianym terminie zadebiutuje wyłącznie na rynku japońskim, gdzie będzie dostępne w cenie 2530 juanów (ok. 98 zł). Pojawi się w sprzedaży tuż przed premierą Evangelion 3.0 + 1.0, czwartą i ostatnią częścią filmowej sagi, która trafi do kin 27 czerwca. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi do oficjalnej dystrybucji na terenie Unii Europejskiej.