Wyciek filmu Minecraft do sieci. Nie róbcie sobie tego, bo jest problem!

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Minecraft wyciekł do sieci z kręgów studia Warner Bros. Internauci sugerują, że to nie jedyna produkcja Warnera, która została skradziona. Media społecznościowe szybko zostały zalane fragmentami tej kopii. Odpowiednie osoby z ramienia studia zrobiły wszystko, co możliwe, by usunąć je z platform społecznościowych, ale nie są w stanie całkowicie usunąć wykradzionej wersji filmu.

Jest jednak kluczowa informacja: to nie jest finalna wersja filmu! Wykradziono kopię roboczą — ze scenami bez efektów specjalnych lub z niedopracowanym CGI. Nie jest to więc ta sama produkcja, która jest wyświetlana w kinach.

Minecraft – rekordy w kinach

Ta sytuacja nie powinna jednak zmienić faktu, jakim fenomenem i gigantycznym sukcesem jest Minecraft: Film. W wielu krajach świata pobito wszelkie rekordy popularności, a kina robią wszystko, co w ich mocy, by zapewnić jak najwięcej seansów dziennie. Produkcja zgarnęła globalnie 301 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów – dwukrotnie przekraczając przedpremierowe prognozy.

W Polsce, jak dziś informowaliśmy, Minecraft pobił rekord największego otwarcia w historii polskich kin po 1989 roku. Prześcignął nawet poprzedni wynik Kleru.