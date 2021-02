Rośnie przewaga Netflixa nad pozostałymi platformami VoD w Polsce

Zdjęcie: Pixabay

W styczniu 2021 roku Netflix wypracował nowy rekord oglądalności, z przeglądarkowej wersji usługi skorzystało 6,94 miliona użytkowników, co przełożyło się na 23,88-procentowy zasięg. Ale nie tylko polski oddział Netflixa ma powody do zadowolenia, gdyż w styczniu większość platform VoD zanotowała wzrosty na polskim rynku.

Drugim najpopularniejszym serwisem filmowym w naszym kraju nadal pozostaje CDA Premium, choć jego przewaga nad trzecim na liście Playerem stopniała w porównaniu z grudniowym badaniem. Jeśli w najbliższych tygodniach dynamika przyrostu użytkowników nie ulegnie zmianie, w lutym Player powinien uplasować się na drugim miejscu na podium. Jednak żadna z tych dwóch platform nie zagrozi w najbliższej przyszłości dominującej pozycji lidera rankingu. Netflix sukcesywnie dystansuje się od konkurencji i tylko w ciągu ostatniego miesiąca pozyskał blisko milion nowych użytkowników.

Warto zauważyć, że powyższych danych nie należy utożsamiać z liczbą aktywnych subskrybentów. Netflix nie dzieli się informacjami na temat tego, ilu klientów posiada w poszczególnych krajach, a dane o łącznej liczbie użytkowników odnoszą się do tego, na ilu urządzeniach skorzystano z przeglądarkowej wersji każdej z monitorowanych platform. Z szacunków firmy Comapritech wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku subskrypcję Netflixa mogło opłacać ok. 879 tysięcy klientów z Polski. Wówczas według badania Geminus/PBI platforma docierała do 5,38 miliona użytkowników, co pozwala przypuszczać, że przy obecnym udziale rynkowym za dostęp do Netflixa może płacić ok. milion użytkowników z naszego kraju.

Oficjalnie o zasięgach informuje platforma CDA Premium, gdyż jako spółka giełdowa jest zobowiązana do rzetelnego informowania inwestorów o swojej rynkowej kondycji. Z ostatniego raportu finansowego wynika, że pod koniec września 2020 roku za subskrypcję płaciło 285 tysięcy użytkowników, o 53,3 tysiąca więcej niż pod koniec 2019 roku. Z kolei w sierpniu 2020 roku ówczesny prezes TVN Piotr Korycki poinformował, że realna liczba użytkowników Playera wynosi 375 tysięcy.

Spośród usług spoza pierwszej trójki spory przyrost zanotowała platforma HBO GO, której udało się pozyskać 175 tysięcy nowych użytkowników. Jednak największym wygranym wydaje się platforma Amazon Prime Video. Choć nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, w ciągu miesiąca pozyskała 386 tysięcy nowych użytkowników, co przełożyło się na 47-procentowy wzrost zasięgu w skali roku.

Jedynie dwie spośród monitorowanych usług zanotowały w ostatnich tygodniach spadki. Canalplus ubyło 256,6 tysiąca użytkowników, a Ipli – 57,7 tysiąca użytkowników.

Badanie oglądalności serwisów VoD w Polsce (Geminus/PBI) Grudzień 2020 Styczeń 2021 Użytkownicy Zasięg Użytkownicy Zasięg Netflix 6 070 464 20,88% 6 946 320 23,88% CDA Premium 3 811 536 13,11% 3 870 504 13,31% Player 3 493 368 12,02% 3 853 656 13,25% HBO GO 2 682 072 9,23% 2 857 032 9,83% TVP VoD 2 744 280 9,44% 2 744 928 9,44% WP VoD 2 588 760 8,90% 2 730 672 9,39% vod.pl 1 837 080 6,32% 1 884 384 6,48% Ipla 1 285 632 4,41% 1 227 960 4,22% Canalplus 1 441 800 4,96% 1 185 192 4,08% Amazon Prime Video 784 728 2,70% 1 153 440 3,97%