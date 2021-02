Cobra Kai zrzuca Bridgertonów ze szczytu listy TOP 10 Nielsena. Netflix dominuje

materiały prasowe

Kolejny sukces Netflixa. Serial Cobra Kai znalazł się na szczycie listy TOP 10 produkcji streamingowanych w rankingu Nielsena (bierze on pod uwagę sumę obejrzanych przez subskrybentów minut danej produkcji w ciągu siedmiu dni). Lista dotycząca tylko USA obejmuje wyłącznie transmisje przez telewizory, co oznacza, że nie bierze pod uwagę seansów na urządzeniach mobilnych. Cobra Kai dominowało w tygodniu od 4 do 10 stycznia, zaś wcześniej szczyt listy należał do innego serialu platformy Netflix - Bridgertonów. Przypominamy, że Cobra Kai to serial, który przeszedł z YouTube na Netflix, zaliczając regularny wzrost popularności i odnosząc olbrzymi sukces.

Netflix trwa jako domunująca siła na listach przebojów Nielsena. Poniżej lista TOP 10 streamingowych produkcji i wyniki oglądalności w minutach (4-10 stycznia):

Cobra Kai - 2,1 miliarda minut

Bridgertonowie - 1,67 miliarda minut

Zabójcze umysły - 842 miliony minut

Chilling Adventures of Sabrina - 768 milionów minut

Chirurdzy - 704 miliony minut

Schitt’s Creek - 651 milionów minut

Cocomelon - 612 milionów minut

Jenni Rivera: Mariposa de Barrio - 548 milionów minut

Nie z tego świata - 526 milionów minut

Co w duszy gra - 520 milionów minut