Amazon Prime Video - nowości na luty 2021. Jakie filmy i seriale pojawią się na platformie?

Amazon

Amazon Prime Video przygotowało na polski rynek kilka nowych premier w lutym 2021 roku. Więcej o nowościach VOD możecie przeczytać na stronie vod.naekranie.pl.

Pierwszą z zapowiadanych nowości jest Bliss. Film będzie psychologicznym dramatem science fiction. Głównym bohaterem jest rozwiedziony Greg (Owen Wilson), którego życie się rozpada. Spotyka jednak na swojej drodze czarującą Isabel (Salma Hayek), która jest przekonana, że otaczający ich zepsuty świat nie jest prawdziwy. Z czasem Greg zacznie wierzyć, że dziwna teoria Isabel może zawierać ziarno prawdy.

W obsadzie są również Madeline Zima, Deron Horton, Jorge Lendeborg Jr., Joshua Leonard, Nesta Cooper oraz Steve Zissis. Za reżyserię i scenariusz odpowiedzialny jest Mike Cahill (Druga Ziemia). Premiera filmu w Amazon Prime Video odbędzie się 5 lutego.

Na platformie pojawi się też serial-antologia wyprodukowana przez stację AMC. Czynnikiem, który łączy poszczególne historie, jest motyw relacji romantycznych w futurystycznym świecie, gdzie istnieje wyjątkowy test. Może on sprawić, że znajdziemy swoją bratnią duszę, z którą stworzymy perfekcyjny związek. Tak przynajmniej jest to sprzedawane konsumentom i staje się to punktem wyjścia do wykorzystania fikuśnego gadżetu do wiwisekcji współczesnego społeczeństwa. Czy kupimy wszystko, co jest ładnie i górnolotnie reklamowane? Gdzie leży granica konsumpcjonizmu? Ten serial stara się odpowiadać na te pytania. Premiera - 8 lutego.

Z kolei 12 lutego wpadnie 2. sezon serialu The Family Man. Serial opowiada historię mężczyzny, któy pracuje dla specjalnej komórki National Investigation Agency.

Kolejną ciekawostką jest film The Map of Tiny Perfect Things z Kathryn Newton i Kylem Allenem. Oparty na opowiadaniu Lwa Grossmana film opowie historię bystrego nastolatka, Marka, który z zadowoleniem przeżywa ten sam dzień w niekończącej się pętli. Jego mały, idealny świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy spotyka Margaret, która również utknęła w pętli czasu. Wspólnie starają sie stworzyć idealną relację, która sprawi, że ten jeden dzień będzie idealny. Premiera 12 lutego.

Kolejną premierą będzie hiszpański, ośmioodcinkowy serial pt. El Internado: Las Cumbres. Akcja serialu toczy się w szkole dla trudnych dzieci położonej obok starego klasztoru, w niedostępnym i odizolowanym miejscu między górami. Bohaterami są trudni uczniowie, którzy mają zostać przygotowani do ponownej integracji ze światem zewnętrznym. Tymczasem w okolicznym lesie czyha coś dziwnego...

