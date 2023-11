Netflix dostanie tytuły Disney+? Nie wszystkie - są konkrety

Netflix

Wbrew temu, co sugerują w tytułach newsów niektóre media, Disney+ nie będzie sprzedawać najważniejszych seriali i filmów Netflixowi. Bob Iger, czyli szef Disneya mówi wprost: największe produkcje oryginalne Disneya, wszystkie tytuły Pixara, Marvela oraz Star Wars nigdy nie zostaną sprzedane Netflixowi, bo te tytuły są fundamentem Disney+ i dzięki nim mogą rywalizować z konkurencją o widza.

Netflix - tytuły Disney+ w platformie

Bob Iger potwierdza jednak, że prowadzone są obecnie rozmowy, by do jakichś tytułów sprzedać licencję Netflixowi. Mają być to rzeczy niezwiązane z fundamentalnymi franczyzami serwisu. Przyznaje, że nie jest to nic nowego, bo już wcześniej sprzedawali im licencje do treści.

Od jakiegoś czasu Warner Bros. Discovery sprzedaje licencje Netflixowi, ale tutaj nie zważają na to, czy są to tytuły mało znane, czy flagowe. Na Netflixe są dostępne takie hity jak Gracze, Kompania Braci czy Czysta krew.

Hulu i Disney+ - będzie połączenie

Iger zapowiedział też, że w USA planują połączyć obie aplikacje, by wprowadzić treści w postaci jednego serwisu. Poza Stanami Zjednoczonymi treści Hulu z automatu trafiają do Disney+. Start połączenia zapowiedziany został na marzec 2024 roku.