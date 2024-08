Netflix ekranizuje głośny polski reportaż. Znamy szczegóły

foto. materiały prasowe

Reklama

Jak udało nam się ustalić, w Rudzie Śląskiej ruszyły zdjęcia do nowego serialu serwisu streamingowego Netflix. Będzie to ekranizacja Ołowianych dzieci, reportażu autorstwa Michała Jędrycha, opowiadającego o epidemii ołowicy w katowickich Szopienicach.

Reżyserem produkcji jest Maciej Pieprzyca, którego znamy z filmów Jestem mordercą i Ikar. Legenda Mietka Kosza. Jego najnowsze dzieło, zrealizowany dla Netflixa serial Idź przodem bracie, wciąż czeka na premierę. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, serial Ołowiane dzieci (tytuł może jeszcze ulec zmianie) będzie składał się z czterech odcinków.

Ołowiane dzieci – o czym jest serial?

Produkcja opowiada o wydarzeniach w Szopienicy w połowie lat 70. Na początku roku szkolnego okazuje się, że dwie klasy trzeba połączyć w jedną. Co się stało z dziećmi, które nagle zniknęły? Jolanta Król, lekarka z miejscowej przychodni, rozpoznaje u nich rzadką i groźną chorobę: ołowicę. Odpowiedzialna za to jest pobliska huta, od lat bezkarnie zatruwająca środowisko. Lekarka próbuje powstrzymać setki zachorowań i nagłośnić problem tuszowany przez miejscowe władze. Po latach dawny pacjent charyzmatycznej doktor Król wraca do zagadki i zaczyna swoje śledztwo.

Z naszych informacji wynika, że główną postać serialu, czyli doktor Joannę Król, zagra Kinga Preis.

To nie jest pierwsza próba ekranizacji reportażu Michała Jędrycha. Wydawnictwo Krytyka Polityczna już w 2022 roku informowało o takich planach. Został nawet wybrany reżyser. Miał nim zostać Michał Muzyczuk. Tyle że wtedy to miał być film zatytułowany Królowa. Projekt dostał nawet dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 4,9 mln zł przy budżecie w wysokości 10 mln zł. Jak widać, pomysł upadł i przejęła go platforma Netflix.