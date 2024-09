Netflix Geeked Week 2024 w zwiastunie. Platforma zaprezentuje swoje filmowe i serialowe nowości

fot. Netflix

Platforma udostępniła oficjalny zwiastun Geeked Week 2024, czyli kolejnej edycji corocznej imprezy, na której prezentowane są świeże materiały z nadchodzących filmów i seriali, a także zapowiedzi wielu nowości. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 16-18 września, a dzień później w Atlancie zaplanowano wielki event Geeked Week Live Showcase, który będzie transmitowany na żywo w oficjalnych kanałach Netflixa w mediach społecznościowych i na YouTubie.

Netflix Geeked Week 2024 - zwiastun i plakat

Netflix Geeked Week 2024 - jakie nowe filmy i seriale zobaczymy?

Największą atrakcją imprezy będą nowe zwiastuny, klipy, plakaty i zdjęcia z oczekiwanych filmów i seriali. Platforma na liście tytułów, których nie zabraknie na Geeked Week 2024 podała Arcane, Awatar: Ostatni władca wiatru, Casltevania: Nocturne , Czarne lustro, Cobra Kai, Devil May Cry, Hellbound, One Piece, Sandman, Squid Game, Stranger Things, Tomb Raider: Legenda Lary Croft, Zmierzch bogów, Wednesday, The Platform 2, Wiedźmin: Syreny z głębin i wiele więcej.

Na zwiastunie Geeked Week 2024 Netflix udostępnił również nową zapowiedź drugiego sezonu Arcane. Przypomnijmy, że pełny zwiastun zadebiutuje w sieci już w najbliższy czwartek, czyli 5 września. Serial powróci z nowymi odcinkami w listopadzie tego roku.