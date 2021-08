Netflix - pierwsze gry trafiły do biblioteki serwisu. Fani Stranger Things będą zadowoleni

fot. Netflix

W sieci już od dłuższego czasu pojawiały się doniesienia wskazujące na to, że Netflix zamierza zająć się grami. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone i wstępnie wprowadzone w życie. Na Twitterze marki poinformowano, że abonenci mogą już uruchomić dwie mobilne gry na Androida w ramach usługi. Na start otrzymają oni Stranger Things 1984 oraz Stranger Things 3: The Game. Wspomniano, że to pierwszy krok, więc prawdopodobnie z czasem możemy spodziewać się wprowadzania kolejnych tytułów.

Jednocześnie podano pewne szczegóły: gry dostępne w ramach abonamentu nie będą posiadać reklam ani zakupów mikrotransakcji.

https://twitter.com/NetflixPL/status/1430895506427764762

Obie gry możecie znaleźć w aplikacji mobilnej. Jeśli jednak jeszcze ich nie widzicie, to możecie pobrać je za darmo z Google Play, pod warunkiem, że posiadacie aktywną subskrypcję Netflixa.