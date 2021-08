Dead by Daylight z kolejną ikoną horrorów. Do gry trafi Pinhead

Behaviour

Już we wrześniu do sieciowej gry Dead by Daylight dołączy nowy zabójca. To demoniczna postać prosto z piekieł, znana z horrorów Clive'a Barkera. Pinhead będzie polował na graczy, którzy będą starali się przechytrzyć czarny charakter i przetrwać starcie z przywódcą Zakonu Gash, sadomasochistycznej religii.

Krótki zwiastun, jaki twórcy zaprezentowali, nie ujawnia wiele z w umiejętności złoczyńcy. Wideo miało na celu jedynie ujawnienie nowej postaci. Na pokaz pełnych umiejętności Pinheada będziemy musieli poczekać.

To nie pierwszy gościnny występ w tej produkcji. W grze pojawili się już także m.in. Michael Myers, Pyramid Head z serii Silent Hill, Freddy Krueger czy Demogorgon. Dead by Daylight dostępne jest na rynku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.