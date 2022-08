Ghost of Tsushima - gwiazdor serialu Wojownik chciałby zagrać w filmowej adaptacji gry

fot. SIE

W marcu ubiegłego roku poinformowano, że Ghost of Tsushima doczeka się filmowej adaptacji, a jej reżyserem będzie Chad Stahelski, twórca filmowej serii John Wick. Od tego czasu nie dostaliśmy zbyt wielu nowych informacji na temat dalszych losów tego projektu, nie ujawniono również nazwiska aktora, który wcieli się w Jina Sakaia. Okazuje się jednak, że rolą tą zainteresowany jest Andrew Koji, znany między innymi z serialu Wojownik czy wyświetlanego aktualnie w kinach widowiska Bullet Train.

Koji wyjawił swoje plany w rozmowie z serwisem Entertainment Weekly. Tam też wprost dał do zrozumienia, że interesuje go rola głównego bohatera.

Idę po Ghost of Tsushima - to to, co zamierzam zrobić. Naprawdę chciałbym się tym zająć, myślę, że byłbym w stanie stworzyć naprawdę dobrego Jina Sakaia, dodać do tej roli coś od siebie.

Andrew Koji w serialu Wojownik

EW ujawniło, że Koji jest zapalonym graczem: w 2021 roku podczas promocji Snake Eyes. Geneza G.I.Joe wspominał, że grał w Ratchet and Clank, a samo Ghost of Tsushima miał ukończyć dwa razy. Aktor wyraził również swoje zdanie na temat adaptacji gier.

Grałem w nią już dwa razy. Myślałem o tym, ponieważ adaptacja znajduje się na horyzoncie, cały zespół o tym mówi. Musiałaby stać na własnych nogach, ponieważ gra jest tak dobra. Niech istnieje osobno, a film będzie czymś nieco innym. To problem z tymi filmami na podstawie gier.

Ghost of Tsushima - o czym opowiada gra?

Gra studia Sucker Punch Productions przedstawia losy Jina Sakaia, samuraja i członka poważanego w Japonii klanu. Gdy jego wyspę najeżdżają Mongołowie, główny bohater schodzi na drogę zemsty i za wszelką cenę stara się uratować swoją ojczyznę - nawet gdy wymaga to działań sprzecznych z samurajskim kodeksem.