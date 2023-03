Netflix szykuje komedię romantyczną. Johansson, Cruz, Fassbender i budżet jak w Star Wars

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, popularna Nancy Meyers powraca z nową komedią romantyczną. To kultowa reżyserka, która stworzyła jedne z najlepszych tytułów gatunku. Wymieńmy tutaj takie filmy jak Lepiej późno niż później, To skomplikowane, Holiday czy jej ostatni Praktykant z 2015 roku. Od tego czasu nie zrobiła żadnego filmu, bo jak stwierdziła otwarcie: robi przerwę. Teraz powraca z nowym tytułem, który wyreżyseruje na podstawie własnego scenariusza. Będzie też producentką.

Paris Paramount - o czym jest film?

Na ten moment jest to tytuł roboczy. Informatorzy THR twierdzą, że bohaterem jest młoda scenarzystka-reżyserka, która zakochuje się w producencie. Razem tworzą filmy odnoszące sukces, a potem kończą swój związek prywatny i zawodowy. Kiedy pojawia się wielki, nowy projekt, para znów musi przebywać w tym samym pomieszczeniu, jednocześnie zmagając się z wielką stawką projektu i szalonymi gwiazdami.

Główne role zagrają Scarlett Johansson, Owen Wilson, Penélope Cruz i Michael Fassbender. Budżet jest kosmiczny: ma zamknąć się w granicach 130-150 mln dolarów. Oznacza to, że będzie to najdroższa komedia romantyczna w historii kina. Nancy Meyers jest znana z tego, że chce dostarczać jakość, więc zazwyczaj oczekuje większych budżetów. Nie do końca wiadomo, czemu ta produkcja ma kosztować aż tyle.

THR zwraca uwagę, że projekt musi być inspirowany życiem Nancy Meyers, która była w związku z producentem Charlesem Shyerem. Razem stworzyli tak popularny filmy jak Szeregowiec Benjamin, Baby Boom, Nie wierzcie bliźniaczkom czy Ojciec panny młodej.

Netflix odmówił komentarza dziennikarzowi The Hollywood Reporter. Na razie nie wiadomo, kiedy projekt trafi na ekrany.