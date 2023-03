Nicolas Cage: "Nie muszę być w MCU". Aktor odpowiada na pytania o kino superbohaterskie

zrzut ekranu

Nicolas Cage odebrał nagrodę Variety Legend & Groundbreaker Award na festiwalu filmowym w Miami. Podczas przemowy opowiedział o projektach, nad którymi pracował, a podczas rozmowy z dziennikarzami temat zszedł na Marvela. Aktor nazwał Stana Lee swoim surrealistycznym ojcem, powiedział że we współczesnym przemyśle filmowym jest miejsce dla każdego, a na pytanie, czy chce wystąpić w MCU, odpowiedział stanowczo, że nie musi - w końcu jest Nicem Cage!

Zobaczcie jego wypowiedź poniżej i dajcie znać, w jakiej roli chcielibyście go zobaczyć w kinie superbohaterskim.

Nicolas Cage o MCU i kinie superbohaterskim

Nicolas Cage został spytany o to, co myśli o współczesnym kinie superbohaterskim.

Stan Lee Muszę być miły, jeśli chodzi o filmy Marvela, ponieważ nazwałem się po postaci Stana Lee, o imieniu Luke Cage. Co mam zrobić, skrytykować je?jest moim surrealistycznym ojcem. Nadał mi imię. Rozumiem, skąd bierze się frustracja. Serio. Ale dla każdego starczy miejsca: ciągle oglądam wszelkiego rodzaju filmy artystyczne i niezależne, takie jak Tár.

Na pytanie, czy chciałby być w MCU, odpowiedział krótko:

Nie muszę być w MCU. Jestem Nic Cage.

Nicolas Cage o "emo Supermanie"

W latach dziewięćdziesiątych Nicolas Cage został obsadzony w Superman Lives. Miał zagrać główną rolę, a film reżyserował Tim Burton. Ostatecznie jednak projekt nie został zrealizowany. Aktor nie jest pewien, dlaczego, ale dodał, że studio straciło wtedy wiele pięniądzy na Marsjanie atakują!, którego twórcą także był Tim Burton.

Nicolas Cage uwielbia Mars Attacks i reżysera. Podobała mu się także postać, którą budowali z Timem Burtonem w Superman Lives.

To był bardziej Superman z lat osiemdziesiątych: z długimi czarnymi włosami jak samuraj. Pomyślałem, że to naprawdę coś innego, jak emo Superman, ale nigdy się go nie doczekaliśmy.

