Netflix mocno wierzy w gry

fot. Netflix

W ciągu prawie półtora roku, odkąd Netflix zaczął publikować gry na swojej platformie, streamingowy gigant wydał 55 tytułów, w tym tak znakomite pozycje jak choćby Twelve Minutes i TMNT: Shredder's Revenge. W planach jest oczywiście więcej gier, które mają ukazać się w tym roku oraz latach kolejnych.

Leanne Loombe, wiceprezes ds. gier zewnętrznych w Netflixie, powiedziała, że oprócz 16 gier, nad którymi pracują wewnętrzne studia Netflixa, w przygotowaniu jest 70 tytułów powstających w studiach partnerskich na całym świecie. W ofercie znajdzie się wszystko, od gier RPG i logicznych po narracyjne przygody i hity indie.

Loombe dodała, że celem Netflixa jest zbudowanie szerokiego portfolio gier, ponieważ wierzą, że każdy może znaleźć radość w grach, jeśli odkryje tę, która jest dla niego odpowiednia.

W każdym miesiącu będą wychodzić nowe gry, w sumie do końca 2023 roku wyjdzie ich około 40. Najważniejsze z nich to Mighty Quest: Rogue Palace, gra rogue-like od Ubisoft, która jest osadzona w tym samym uniwersum co The Mighty Quest for Epic Loot. Nowa edycja gry podobno ma być ulepszona, mieć rozszerzoną narrację oraz poprawioną rozgrywkę. Premiera 18 kwietnia.

Terra Nil to natomiast odwrócony city-builder, który ukaże się jeszcze w tym miesiącu. W tej grze przekształcamy pozbawione życia krajobrazy w kwitnące, ekologiczne raje, które są idealne dla dzikich zwierząt. Gra wykorzystuje proceduralnie generowane krajobrazy, aby zapewnić, że żadne dwa podejścia nie będą identyczne. Od wijących się rzek i strzelistych gór po niziny i oceany - Terra Nil ma wszystko. Premiera wyłącznie w wersji mobilnej na Netflixie 28 marca.

Ustwo Games ma również za zadanie wprowadzić Monument Valley 1 i Monument Valley 2 na platformę streamingową w 2024 roku. Pierwsza gra okazała się hitem, który sprzedał się w ponad 26 milionach egzemplarzy w ciągu pierwszych dwóch lat, co doprowadziło do wydania sequela na Androida i iOS w 2017 roku. Trzecia gra z serii jest podobno w fazie rozwoju.