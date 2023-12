Hannibal - casting Denzela Washingtona wywołał kontrowersje w Tunezji. Netflix "ma prawo zrobić, co zechce"

fot. Columbia Pictures

W listopadzie ogłoszono, że w filmie Hannibal, który powstaje dla Netflixa, w tytułowego historycznego przywódcę wcieli się Denzel Washington. To wywołało kontrowersje w Tunezji, czyli ojczyźnie wielkiego dowódcy.

Według francuskiej gazety Courrier International w mediach i tunezyjskim parlamencie pojawiają się skargi dotyczące przedstawiania kartagińskiego wodza jako czarnoskórego Afrykanina. Posłanka Yassine Mami zwróciła uwagę, że Hannibal, który urodził się w 247 r. p.n.e. w Kartaginie (obecnie Tunis, czyli stolica Tunezji) był zachodnioazjatyckiego semickiego pochodzenia. Stwierdziła, że istnieje ryzyko fałszowania historii, a rząd musi zająć stanowisko w tej sprawie. Również we francuskojęzycznej tunezyjskiej gazecie La Presse znalazł się artykuł, który jest przeciwny przedstawieniu Hannibala jako czarnego Afrykanina, uznając to za błąd historyczny.

Natomiast tunezyjska minister kultury Hayet Ketat-Guermazi miała inne zdanie w tej kwestii. We francuskiej gazecie Le Monde powiedziała:

To fikcja. [Netflix] ma prawo zrobić, co zechce. Hannibal to postać historyczna i wszyscy jesteśmy dumni, że był Tunezyjczykiem. Ale co możemy zrobić? Mam nadzieję, że zdecydują się nakręcić tutaj przynajmniej część filmu i że zostanie to nagłośnione. Chcemy, aby Tunezja znowu stała się miejscem, w którym kręci się zagraniczne filmy.

Warto przypomnieć, że w tym kraju powstawały filmy takie, jak Poszukiwacze zaginionej Arki czy Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja oraz Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo.

Hannibal to roboczy tytuł filmu, do którego scenariusz pisze John Logan (Gladiator). Produkcja ma ukazać historię przywódcy podczas jego kampanii przeciwko rzymskiej republice podczas 2. wojny punickiej.

Za reżyserię będzie odpowiadać Antoine Fuqua, który ostatnio pracował z Denzelem Washingtonem przy Bez litości 3: Ostatni rozdział. Z kolei aktor obecnie pracuje nad drugą częścią filmu Gladiator. Zdjęcia odbywają się na Malcie.