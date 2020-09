Netflix może rozważać nieznaczną podwyżkę abonamentu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Pixabay

Rok 2020 nie zapowiadał się przełomowo dla Netflixa, nic nie wskazywało na to, że przedstawiciele amerykańskiej platformy filmowej mogą wdrożyć podwyżki abonamentowe na szeroką skalę. W styczniu jednak nikt nie przypuszczał, jaki wpływ na branżę filmową będzie miała epidemia koronawirusa, która wybuchła w Chinach.

Restrykcje pandemiczne uderzyły w sektor kinowy i odcisnęły piętno na funkcjonowanie platform VoD. Kiedy odcięto nas od kin i uziemiono w domach, serwisy tego typu zaczęły przeżywać oblężenie ze strony nowych klientów. W ich stronę zwrócili się także dystrybutorzy zainteresowani pokazywaniem swoich produkcji w sieci, zamiast w kinach. Platformy pokroju Netflixa chętnie przygarnęły je do siebie. Za stosowną opłatą licencyjną, oczywiście.

Nieplanowane wydatki zaburzyły bilans wpływów i wydatków platformy, co według analityka Alexa Giaimo z Wall Street Analyst może poskutkować nieznaczną korektą wysokości abonamentów. Giaimo zauważył, że w pierwszym kwartale rozliczeniowym korporacja otwarcie odcinała się od pomysłów jakichkolwiek podwyżek, a w drugim kwartale nie wypowiadała już tak zdecydowanych opinii.

Zdaniem analityka jeśli doszłoby do podwyżek, to byłyby one kosmetyczne i wyniosły od 1 do 2 dolarów. Dzięki nim Netflix otrzymałby zastrzyk gotówki w wysokości od 500 milionów do miliarda dolarów na 2021 roku. Dodatkowe środki pozwoliłby zbilansować budżet i lepiej rozdysponować fundusze na zakup dużych, kinowych produkcji, które nie miałyby szansy na kasowy sukces w klasycznym modelu dystrybucji.

Zobacz także:

Giaimo wieszczy największe szanse na wdrożenie podwyżek na rynkach europejskim, środkowowschodnim oraz afrykańskim.