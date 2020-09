Sandman - Neil Gaiman wyjawił, kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu Netflixa

fot. Netflix/Vertigo/What Culture

The Sandman to zapowiedziany serial Netflixa, który oparty będzie na serii stworzonej przez Neila Gaimana. Pandemia COVID-19 sprawiła, że prace nad Sandmanem zostały opóźnione. Podczas San Diego Comic-Con David S. Goyer zapowiedział, że produkcja show ruszy najpewniej jesienią 2020. Nowy post Neila Gaimana, udostępniony na Twitterze, potwierdza wcześniejsze słowa producenta wykonawczego. Autor oryginału wyjawił, że zdjęcia do nowego serialu Netflixa rozpoczną się bowiem w ciągu trzech tygodni, czyli w połowie października.

Neil Gaiman opublikował na swoim koncie na Twitterze również zdjęcie scenariusza pierwszego odcinka Sandmana. Poniżej możecie zobaczyć post pisarza.

Projekt zaczyna się urzeczywistniać. Rozpoczynamy zdjęcia za trzy tygodnie - zapowiedział Neil Gaiman.

https://twitter.com/neilhimself/status/1310287777708339201

Przypomnijmy, że Sandman niedawno doczekał się audiobooka dostępnego na platformie Audible. O ile wersja audio jest wierna oryginałowi, o tyle, jak zapowiedział Neil Gaiman, serial Netflixa pozwoli sobie na pewne przekształcenia, by lepiej pasować do aktualnych czasów.

Showrunnerem oraz autorem scenariusza do nadchodzącej produkcji jest Allan Heinberg (Wonder Woman, Chirurdzy).