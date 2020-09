Resident Evil: Wieczny Mrok - Netflix szykuje serial animowany. Zobacz zwiastun

Netflix

W sieci od dłuższego czasu pojawiały się plotki wskazujące na to, że Netflix pracuje nad jakąś produkcją w uniwersum Resident Evil. Potwierdzono to pod koniec sierpnia tego roku. To właśnie wtedy w mediach społecznościowych platformy pojawiło się zdjęcie scenariusza do pierwszego odcinka. Teraz zaś przyszła pora na konkrety i opublikowano pierwszy teaser serialu animowanego zatytułowanego Resident Evil: Wieczny Mrok.

Materiał, zgodnie z tytułem, rzeczywiście jest mroczny, bardzo tajemniczy i nie można odmówić mu klimatu. Pojawiają się w nim Leon S. Kennedy i Claire Redfield, czyli bohaterowie dobrze znani fanom serii, których młodsi gracze mogą kojarzyć przede wszystkim z ubiegłorocznego remake'u Resident Evil 2.

Szczegóły na temat fabuły trzymane są w tajemnicy i na ten moment nie wiadomo czy historia będzie bezpośrednio powiązana z grami. Ujawniono jedynie, że ma być to "mroczny serial w klimacie science fiction oparty na serii gier wydawanych przez Capcom". Premierę zaplanowano na rok 2021.