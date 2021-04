Gwiazdy wspominają Chadwicka Bosemana. Zwiastun dokumentu Netflixa

Netflix

Śmierć Chadwicka Bosemana wstrząsnęła światem popkultury. Nikt nie wiedział, że aktor pomimo swojej zawodowej i charytatywnej aktywności walczył od kilku lat z rakiem, a ostatecznie tę batalię przegrał.

Jedną z jego ostatnich ról jest udział w filmie Ma Rainey: Matka bluesa, za który otrzymał nominację do Oscara w kategorii za najlepszego aktora pierwszoplanowego. Już 17 kwietnia na platformie Netflix zadebiutuje dokument Chadwick Boseman: Portrait of an Artist. W nim gościnnie pojawi się wielu aktorów i reżyserów, którzy współpracowali z Bosemanem. Powiedzą więcej o współpracy z nim na planie, jak i poza nim. W zwiastunie widzimy między innymi Violę Davis, Spike'a Lee i Denzela Washingtona. Zobaczcie:

Chadwick Boseman był nie tylko Czarną Panterą w Kinowym Uniwersum Marvela, ale grał główne role także w filmach Message from the King, Marshall oraz 21 mostów. W 2020 roku pojawił się także filmu Pięciu braci w reżyserii Spike'a Lee, w którym także mogliśmy oglądać Bosemana.