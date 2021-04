Gundam - film live action trafi na Netflix. Za sterami reżyser filmu Kong: Wyspa Czaszki

materiały prasowe

W marcu 2019 roku informowaliśmy o pierwszych planach na aktorską (live action) wersję anime Gundam. Pisaliśmy wówczas, że nad scenariuszem do produkcji pracował będzie Brian K. Vaughan, który znany jest przede wszystkim jako twórca komiksów. Teraz poznaliśmy nazwisko reżysera: jest to odpowiedzialny m.in. za film Kong: Wyspa Czaszki Jordan Vogt-Roberts, który zajmie się również produkcją. Obraz powstanie dla Legendary i Netflixa. Legendary będzie dystrybuować film w Chinach. Nad całym projektem czuwa szef wytwórni, Cale Boyter.

Dla reżysera, Vogt-Robertsa, jest to drugi projekt oparty na japońskim materiale źródłowym. Pracuje on również nad ekranizacją serii gier Metal Gear Solid.

Nie wiemy, która z historii z materiałów źródłowych doczeka się adaptacji - twórcy mają ogrom treści do wyboru. Fabuła pierwowzoru osadzona jest w kosmosie, gdzie ludzkie kolonie chcą osiągnąć autonomię. To doprowadza do wojny z Ziemią. Bohaterowie podczas walki pilotują wielkie roboty. Przypomnijmy, że przez kilkanaście lat powstały seriale anime, mangi i książki osadzone w tym uniwersum. Pierwsza seria - Mobile Suit Gundam - pojawiła się w 1979 roku.

Data premiery nie została jeszcze ujawniona.