Netflix - wprowadzenie reklam i koniec dzielenia się hasłem? Serwis traci klientów

fot. Netflix

Reed Hastings, założyciel i CEO Netflixa powiedział, że rozwiązania związane z dzieleniem się hasłem do Netflixa są już testowane. Jak tłumaczy w Q&A do którego doszło 19 kwietnia, ich celem jest osiągnięcie przychodu przynajmniej z części osób, które dzielą się hasłem do subskrypcji. Prace nad rozwiązaniem trwają już prawie dwa lata i według Hastingsa powinno to zostać wprowadzone w ciągu roku. Na tę chwile nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałoby to działać. Podkreślił jedynie, że nie polega to na usunięciu możliwości dzielenia się hasłem, ale na tym, by pobierać za to opłatę. Co ciekawe, według danych Netflixa aż 100 mln gospodarstw domowych dzieli się hasłem, więc jest to prawie połowa globalnej liczby subskrybentów.

Netflix traci subskrybentów

Netflix jest zmuszony do działania, by usatysfakcjonować swoich inwestorów, więc coś takiego jak dzielenie hasłem jest jedną z rzeczy, z którymi chcą walczyć. Powodem jest spadek cen akcji o 25% oraz pierwsza od 2011 utrata subskrybentów. W pierwszym kwartale ta liczba wynosi 200 tysięcy osób, ale szacują, że w drugim kwartale będą to już 2 miliony. Po zakończeniu pierwszego kwartału mają 221,64 subskrybentów w skali globalnej. Netflix podkreśla, że nie liczy strat związanych z wycofaniem się z Rosji, w której mieli milion subskrybentów.

Netflix z reklamami

Hastings potwierdził też, że w ciągu roku lub dwóch wprowadzą reklamy do platformy streamingowej. Planem jest stworzenie tańszego modelu subskrypcji, która zaproponuje dostęp do serwisu wraz z reklamami. Szef Netflixa podkreśla, że najważniejsze jest to, aby subskrybenci mieli wybór. A taka tańsza opcja pozwoli korzystać z serwisu osobom, których nie byłoby stać na droższą subskrypcję.

HBO Max, Disney+ i Peacock są na różnym etapie tworzenia tańszej subskrypcji z reklamami, więc każda platforma bierze to pod uwagę. Natomiast Hulu wprowadziło coś takiego w USA pięć lat temu. Nie mają oczywiście zamiaru usuwać subskrypcji bez reklam. Nowa opcja ma być dodatkiem dla klientów, którym to pasuje.