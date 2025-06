Na następcę Heroes of Might & Magic III poczekamy dłużej. Ubisoft opóźnia wczesny dostęp

fot. Ubisoft

Firmy Unfrozen i Ubisoft — odpowiednio twórcy oraz wydawca nadchodzącego Heroes of Might & Magic: Olden Era — poinformowały o opóźnieniu premiery tytułu we wczesnym dostępie. Gra miała zadebiutować w drugim kwartale tego roku, jednak deweloperzy najwyraźniej potrzebują więcej czasu na dopracowanie projektu.

Od samego początku chcieliśmy stworzyć coś wyjątkowego, a to wymaga czasu, troski i wielu poprawek. Jako niezależne studio potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby wszystko przygotować na wielką premierę w ramach wczesnego dostępu.

Z opublikowanego komunikatu wynika, że na decyzję o opóźnieniu wpływ miała także społeczność graczy. Twórcy zapewnili, że uważnie słuchają opinii fanów i planują uwzględnić je przy wprowadzaniu dalszych zmian.

Dziękujemy wszystkim za dzielenie się pomysłami i przemyśleniami. To wiele dla nas znaczy. Teraz potrzebujemy czasu, by wszystko uważnie przeanalizować, uporządkować i – co najważniejsze – przełożyć te sugestie na realne usprawnienia rozgrywki. Bez Waszego czujnego oka i konstruktywnych uwag nie zaszlibyśmy tak daleko.

Żaden konkretny nowy termin nie padł, ale wspomniano, że wczesny dostęp do Heroes of Might & Magic: Olden Era ma wystartować w tym roku.

