Netflix wycofa się z Rosji? Będą zmuszeni do szerzenia propagandy

fot. Netflix

Według Politico wraz z 1 marca 2022 roku, gdy w Rosji wejdą nowe regulacje prawne z 2021 roku, Netflix będzie zmuszony do streamowania 20 kanałów krajowej rosyjskiej telewizji. Pod to prawo podlega każdy, kto dziennie ma więcej niż 100 tysięcy użytkowników. W tym jest między innymi Channel One ściśle powiązany z Kremlem. Tym samym więc Netflix w Rosji będzie zmuszony dawać dostęp do rosyjskiej propagandy.

Dotyczy to jedynie Netflixa w Rosji, który obecnie ma milion subskrybentów. Dziennikarz Politico poprosił platformę streamingową o komentarz, ale do tej chwili nie uzyskali odpowiedzi. Eksperci twierdzą jednak, że mało prawdopodobne jest, by Netflix wycofał się z Rosji. Tak twierdzi Catalina Iordache, analityczka specjalizująca się w Netflixie.

To jednak nie jedyny problem, z jakim mierzy się Netflix w Rosji. W listopadzie 2021 roku politycy zapowiedzi analizę treści platformy po skardze na cytujemy "gejowską propagandę". Może to zostać uznane za sprzeczne z prawem w Rosji, który nie pozwala na pokazywanie nietradycyjnych relacji seksualnych. Choć jest to bardzo lukratywny rynek dla Netflixa, te wszystkie rzeczy mogą mieć wpływ na ich działalność w tym kraju i decyzję o potencjalnym jego opuszczeniu.

