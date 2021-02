Netflix - najbardziej przereklamowane seriale wg fanów. Miłośnicy Breaking Bad wpadną w furię

Netflix/AMC

Z platformą Netflix jest trochę jak z pudełkiem czekoladek - nigdy nie wiesz, co wyciągniesz. Biblioteka serwisu, zwłaszcza w jej amerykańskiej wersji, jest na tyle bogata, że każdy odnajdzie w niej serial dla siebie. Składa się jednak tak, że widzowie wiele znanych produkcji uznają wprost za przeceniane czy po prostu przereklamowane. Co człowiek, to opinia; na całe szczęście nieoceniony portal OnBuy.com postanowił je zebrać w ramach jednego zestawienia.

Eksperci serwisu najpierw przeprowadzili sondę wśród blisko 3,3 tys. internautów, pytając ich o to, które seriale dostępne w amerykańskiej bibliotece Netfliksa są według nich najbardziej przereklamowane. Wyłonioną w ten sposób, finałową 15-tkę analizowano następnie poprzez recenzje użytkowników z witryny IMDb - w każdej z nich szukano różnych wariantów słów "przereklamowany" i "przeceniany" (łącznie posiłkowano się 38 wyrazami). W ten sposób powstała ostateczna lista; o kolejności decydował na niej procent recenzji, w których znalazła się przynajmniej jedna wzmianka o "przereklamowaniu" danego serialu.

Co tu dużo mówić - poniższe zestawienie może zaskoczyć i zirytować fanów takich produkcji jak Breaking Bad czy Czarne lustro. A na tym wcale nie koniec...

Netflix - najbardziej przereklamowane seriale według fanów

15. Lucyfer - 15% recenzji użytkowników na IMDb zawierało wzmiankę o przereklamowaniu serialu