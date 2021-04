Netflix i Sony podpisują ważną umowę licencyjną. Co ona oznacza?

fot. Sony

Sony podpisało kontrakt z Netflixem, na mocy którego platforma streamingowa będzie mieć dostęp do biblioteki klasyków studia, wśród których są tytuły Tri-Star, Sony Pictures Classics i Screen Gems oraz do wszystkich nowości począwszy od 2022 roku. Jako pierwsi będą dostawać tytuły po ich premierach w kinach oraz na DVD/Blu-ray. Typowo w tego typu umowach platformy czekają 18 miesięcy na dostęp do nowych hitów, ale w tym przypadku nie ujawniono szczegółów. Kontrakt podpisano na pięć lat, więc tym samym Netflix staje się platformą streamingową produkcji Sony na terenie USA. Według The Hollywood Reporter umowa warta jest miliard dolarów.

Patrząc więc na 2022 rok takie tytuły jak Morbius, Uncharted, Bullet Train czy Spider-Man Uniwersum 2 trafią do amerykańskiego Netflixa. Wszystko dotyczy rynku amerykańskiego i nie ma zasięgu globalnego, ponieważ Sony ma sprzedane prawa o wielu innych platforma na terenie różnych krajów. Jest jedna kwestia, z której skorzystają widzowie Netflixa na całym świecie.

- Ta umowa pozwala nam dodać do biblioteki Netflixa na terenie USA bardzo imponującą listę tytuły i filmowych serii, ale jednocześnie staje się to źródłem filmów dla widzów Netflixa na całym świecie - mówi Scott Stuber z Netflixa.

W ramach uzgodnień w ciągu tych pięciu lat Netflix ma też współfinansować wybrane projekty. Wśród nich będą filmy tworzone od razu dla Netflixa.