Czego powinniśmy oczekiwać po Punisherze w Daredevil: Odrodzenie? Charlie Cox ujawnia szczegóły!

Jon Bernthal powróci w roli Punishera – to zaś wniesie całkiem dużo do serialu Daredevil: Odrodzenie. Aktor wcielający się w Daredevila, Charlie Cox podsunął kilka ciekawych wskazówek w wywiadzie dla Games Radar+.

I często kiedy jestem w scenie jako Daredevil razem z Frankiem, on przyciąga mnie bliżej do wersji Daredevila, która mnie jednocześnie przeraża i ekscytuje. I myślę, że to jest zapisane i zakorzenione w samym materiale.

[Punisher] ma kilka naprawdę świetnych scen, potencjalnie ikoniczne momenty. Były absolutnie przyjemne do kręcenia! Czuję, że Jon i Charlie to zupełnie różni ludzie, ale Daredevil i Frank są do siebie o wiele bardziej podobni. Więc fajnie jest się tym bawić.

Nie wiadomo, czy Punisher od początku był częścią planu na serial, ale jego rola została prawdopodobnie rozszerzona podczas zmian kreatywnych. Jon Bernthal otrzymał jednak sporo swobody w kwestii kreowania swojej postaci, co także potwierdził Charlie Cox.

Była taka scena w tym sezonie, gdzie on tak bardzo się tym przejął, tak się w to angażował, analizował to, jakby to było coś, co go niemal boli. Mieliśmy tę scenę i zadzwonił do mnie dzień wcześniej, wieczorem i powiedział: "Niektóre z tych kwestii nie mają dla mnie sensu w tym miejscu, w którym jestem, muszę je trochę pozmieniać. Oto, co chcę powiedzieć."

On po prostu zmienił kilka swoich kwestii, właściwie napisał je po swojemu. Więc musiałem się dostosować i nauczyć się ich na nowo, co mi absolutnie nie przeszkadza, bo on jest genialny. A potem przyszliśmy na plan, a on nie powiedział żadnej z tych kwestii – wymyślił zupełnie nowy zestaw! I wtedy pomyślałem: "Okej!"