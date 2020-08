Netflix stworzył wirtualne doświadczenie z okazji Emmy

Źródło: Netflix

Ten rok okazał się dla Netflixa rekordowy. Platforma VoD zgarnęła aż 160 nominacji do nagród Emmy, bijąc na głowę konkurencyjne HBO ze 107 nominacjami. Aby ułatwić jury podjęcie decyzji o tym, do kogo powinna trafić konkretna statuetka, zespół Netflixa przygotował nietuzinkowe doświadczenie pozwalające lepiej poznać nominowane produkcje. FYSEE-360 to webowa aplikacja AR, w której trafiamy do wirtualnego lobby z 11 drzwiami, każde z nich przeniosą nas do jednej z wyróżnionych produkcji. Znajdziemy tu pokoje poświęcone takim serialom jak BoJack Horseman, The Crown, Król tygrysów, Ozark czy Stranger Things.

Po kliknięciu w portal do konkretnego tytułu, przybliżymy się do niego, aby zobaczyć, jakie nominacje udało mu się zgarnąć. Jeśli zdecydujemy się pójść dalej, trafimy do animowanej przestrzeni odtwarzającej znane sceny z danej produkcji, zrekonstruowane z wysoką pieczołowitością i dbałością o szczegóły. Po każdej z nich możemy swobodnie rozglądać się, a jeśli trafimy na interaktywne elementy, kliknięcie w nie odtworzy materiał filmowy z materiałami zza kulis.

W FYSEE-360 zwiedzimy Pałac Buckingham z The Crown, biuro Króla tygrysów, lodziarnię ze Stranger Thing, taras BoJacka Horsemana czy jeden z domów przemieniony przez Różową Brygadę. Zajrzymy także do kasyna Missouri Belle z Ozark z jednorękim bandytą, który za każdym razem pozwoli nam wygrać główną nagrodę. Swoje pokoje mają tu również Big Mouth, Ciemny kryształ: Czas buntu, Już nie żyjesz, Hollywood oraz Siły Kosmiczne.

Netflix liczy na to, że dzięki takiemu doświadczeniu uda się skłonić jury Emmy do nagrodzenia zwirtualizowanych produkcji. FYSEE-360 dostępne jest za darmo na stronie internetowej projektu.