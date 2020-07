Stranger Things - Natalia Dyer zdradza liczbę odcinków 4. sezonu serialu

fot. materiały prasowe

Jedną z produkcji, która została opóźniona z powodu pandemii koronawirusa jest 4. sezon Stranger Things. Natalia Dyer, która w serialu wciela się w rolę Nancy wyjawiła w jednym z wywiadów, że jest pewien plus odnośnie tego wstrzymania zdjęć. Otóż stwierdziła, że dzięki temu scenarzyści będą mieli więcej czasu na doszlifowanie historii w nowej serii. Zwykle produkcja odbywała się bowiem w taki sposób, że aktorzy otrzymywali teksty do pierwszych odcinków, a nad następnymi twórcy pracowali już w trakcie kręcenia. Ponadto aktorka powiedziała, że 4. sezon będzie liczył dziewięć odcinków. Należy jednak zaznaczyć, że oparła swoje stwierdzenie o zdjęcie stosu scenariuszy, które wrzucono do sieci.

Źródło: Netflix

W obsadzie 4. sezonu oprócz wspomnianej Dyer znajdują się również Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke i Cara Buono.

Stranger Things - premiera 4. sezonu w 2021 roku.