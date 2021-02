Netflix - timer pozwoli automatycznie zatrzymać oglądanie

Źródło: Netflix

Producenci telewizorów już dawno zdali sobie sprawę z tego, że wielu z nas ma tendencję do zasypiania przed ekranem. Aby telewizory niepotrzebnie nie działały w trakcie naszej drzemki, branża telewizyjna opracowała szereg przydatnych zabezpieczeń. Jedni producenci pozwalają ustawić godzinę automatycznego wyłączenia odbiornika, inni wyłączają odbiornik, jeśli przez wskazany czas nie wykonamy żadnej akcji za pośrednictwem pilota.

Wkrótce podobne narzędzie może upowszechnić się w aplikacjach VoD. Netflix rozpoczął właśnie nowy program testów, w ramach którego użytkownicy androidowej aplikacji mogą ustawić, kiedy serwis automatycznie zakończy odtwarzanie. Kto choć raz usnął podczas smartfonowego binge-watchingu wie, jak przydatne może okazać się to nowe rozwiązanie.

Użytkownicy zakwalifikowani do testów mogą wybrać, jak szybko aplikacja zastopuje odtwarzanie. Do wyboru mamy cztery tryby uśpienia: 15 minut, 20 minut, 45 minut oraz czas do końca aktualnie odtwarzanej produkcji. Testową funkcję można odpalić z poziomu menu ekranowego, pojawiła się przy górnej krawędzi aplikacji:

Kiedy planowany czas wyłączenia dobiegnie końca, aplikacja automatycznie przełączy telefon w stan uśpienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mieli pewność, że nawet jeśli zaśniemy w trakcie seansu, to Netflix nie przeleci przez kilka(naście) kolejnych odcinków serialu w trybie autoodtwarzania. Korzystając z funkcji uśpienia zadbamy także o kondycję naszego telefonu, gdyż unikniemy przypadkowego rozładowania baterii do zera.

Obecnie platforma testuje opisywaną tu funkcję wśród użytkowników urządzeń z Androidem, ale w przyszłości planuje sprawdzić jej działanie także na innych sprzętach, w tym m.in. aplikacjach telewizyjnych oraz komputerowych. Od tego, z jakim zainteresowaniem spotka się na poszczególnych platformach, zależy, czy i jak szeroko zostanie wdrożona do dystrybucji.