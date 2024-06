Netflix: Reniferek zepchnął Wiedźmina z TOP 10 wszech czasów. Jak teraz wygląda ranking?

fot. Netflix

Reniferek od premiery, która odbyła się 11 kwietnia 2024 roku, zebrał 84,5 mln wyświetleń. Tym samym zajął 10. miejsce wśród najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netflixa wszech czasów i zepchnął 1. sezon Wiedźmina z listy. A produkcja ma szansę wspiąć się na jeszcze wyższą pozycję, ponieważ zależy ona od zebranych wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni od debiutu w Netflixie. Warto też podkreślić, że Reniferek nie należy do żadnej istniejącej już franczyzy, a premiera wcale nie była huczna. Dopiero z czasem serial zaczął przyciągać coraz więcej widzów dzięki pozytywnym reakcjom, w końcu stając się hitem.

Netflix: TOP 10 seriali wszech czasów

Zaktualizowane (stan na 12 czerwca 2024 roku) TOP 10 wszech czasów Netflixa, jeśli chodzi o seriale anglojęzyczne:

10. Reniferek (limitowana seria)

Ważne zmiany w topkach Netflixa

Jeśli chodzi o inne ważne zmiany w topkach Netflixa, Dama z Millie Bobby Brown awansowała na 7. miejsce wśród najpopularniejszych filmów wszech czasów. Hit Man, który pojawił w serwisie 3 czerwca 2024 roku, zapowiada się na mocnego zawodnika, jednak na razie to Rekiny w Sekwanie, debiutujący zaledwie dwa dni później, święci triumfy z imponującym wynikiem 40,9 mln wyświetleń na całym świecie. Dobrze radzi też sobie Atlas z Jennifer Lopez, który zdobył łącznie 59,8 mln wyświetleń w ciągu 17 dni. Jeśli chodzi o seriale, Eric zajął 1. miejsce w topce tygodnia i zdobył 10,1 mln wyświetleń. Geek Girl zepchnęło za to 3. sezon Bridgertonów na 3. miejsce. Finałowy sezon Łasucha pojawił się za to w tygodniowym rankingu na 5. miejscu z 4,4 mln wyświetleń.