Netflix trafił na Spotify. W nowym hubie posłuchamy muzyki z filmów i seriali

Źródło: Spotify

Netflix może być królem branży streamingowej, ale platforma sprawdza się wyłącznie w roli narzędzia do oglądania filmów i seriali, a od niedawna – również jako agregator autorskich aplikacji mobilnych. Niestety, jeśli ktoś chciałby zanurzyć się w świecie netfliksowej muzyki filmowej, dotychczas musiał posiłkować się zewnętrznymi serwisami i wyszukiwać konkretnych albumów. Od teraz odsłuchiwanie utworów z ulubionych filmów i seriali platformy będzie znacznie łatwiejsze.

W ramach współpracy partnerskiej ze Spotify na tej platformie zadebiutowała strefa Netflixa. Umieszczono w niej ścieżki dźwiękowe z produkcji oryginalnych Netflixa, a dostęp do nich otrzymamy pod tym linkiem. Na liście wirtualnych krążków znajdziemy m.in. album z seriali Cowboy Bebop, Dom z papieru czy Squid Game.

Na tym jednak nie koniec, gdyż Netflix nie chce ograniczać się wyłącznie do publikacji muzyki za pośrednictwem Spotify. Nowa strefa pozwoli także lepiej poznać autorskie produkcje. Serwis udostępnił bowiem kilka serii podcastów, w których przybliża kulisy powstawania wybranych seriali. Do dyspozycji otrzymaliśmy m.in. serie The Crown: The Official Podcast czy Shadow and Bone: Behind The Scenes.

Warto zauważyć, że dostęp do nowej sekcji mają zarówno subskrybenci Spotify, jak i ci, którzy korzystają z platformy za darmo.