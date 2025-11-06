Netflix zniszczy kina, a Paramount zostanie monopolistą? Wielkie problemy ze sprzedażą WBD

Netflix/Warner Bros. Discovery

Do sieci trafiły dwa obszerne raporty serwisów The Wrap i CNBC na temat skutków, które w branży kinowej i medialnej może wywołać przejęcie części lub całości wystawionej na sprzedaż firmy Warner Bros. Discovery. Właściciele amerykańskich sieci kinowych "panicznie" boją się, że nabywcą zostanie Netflix, co zminimalizuje liczbę premier i tym samym znacznie zredukuje przychody właścicieli kin. Z kolei fuzja z Paramount Skydance zrodzi liczne problemy związane z zapisami antymonopolowymi.

Dziennikarze The Wrap skontaktowali się z kilkoma dyrektorami kin w USA, którzy wydają się poważnie zaniepokojeni doniesieniami o możliwości złożenia oferty zakupu części WBD przez Netfliksa - słychać nawet głosy o ich "panice". Jak przedstawia to jeden z rozmówców portalu:

Powiedziałbym, że to już czerwony alarm i wszyscy w naszej branży powinni tak to postrzegać. To poważny problem antymonopolowy i wszyscy musimy to tak nazwać, jeśli Paramount i Netflix naprawdę poważnie myślą o przejęciu.

Właściciele kin nawet nie starają się ukrywać, że woleliby, aby nabywcą zostało Paramount Skydance. Jeśli jednak część WBD wchłonie Netflix, ich położenie ulegnie pogorszeniu:

Pod szyldem Paramountu dostalibyśmy do kin przynajmniej kolejnego Minecrafta. (...) Netflix? To już pewnie wszystko stracone. DC, horrory od New Line i to by było na tyle. Netflix byłby dla mnie najgorszym scenariuszem.

W raporcie The Wrap podkreśla się, że cała sytuacja wydaje się analogiczna do wchłonięcia studia Fox przez Disneya w 2019 roku. Choć druga z firm zapewniała, że utrzyma liczbę produkowanych przez Foxa filmów, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej: Fox w 2018 roku wypuścił do kin 15 produkcji, natomiast rok temu już tylko 2. Przypomnijmy, że szef Paramount Skydance, David Ellison, deklarował, iż po przejęciu WBD nowo powstały koncern produkowałby aż 30 filmów rocznie - także dzięki pomocy sztucznej inteligencji.

Przejęcie Warner Bros. Discovery stworzy monopolistę?

Zakup WBD przez Paramount sam w sobie może być jednak niezgodny z prawem. The Wrap przypomina wrześniowy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie "Columbia Journal of Law and the Arts", którego autorzy zwracali uwagę, iż potencjalna fuzja obu firm złamie wytyczne amerykańskiego Wydziału Antymonopolowego sprzed 2 lat.

Po pierwsze, nowo powstałe przedsiębiorstwo przekroczy dopuszczalny, 30-procentowy udział w rynku (obecny udział WBD w kinowym rynku amerykańskim to 26,9%, Paramountu - 6,3%), co zrodzi tzw. "domniemanie nielegalności". Po drugie, transakcja podniesie indeks Herfindahla-Hirschmana (sumę kwadratów udziału w rynkach) o więcej niż dopuszczalne w ustawach 100 punktów. Obecnie poziom HHI dla rynku dystrybucji kinowej w USA szacuje się na 1758 punktów. Po fuzji mógłby on wzrosnąć do aż 2123 punktów. Przejęcie WBD przez Paramount doprowadziłoby więc do nielegalnego ograniczenia konkurencji i kontrolowania jeszcze większej części rynku przez jeszcze mniejszą liczbę firm.

Paramount w negocjacjach może być "agresywny"

Wygląda jednak na to, że powyższymi raportami nie przejmuje się David Ellison. Według CNBC Paramount Skydance miało wysłać do szefów WBD pismo, w którym podkreślono, że sprzedaż firmy w całości w cenie 23,5 dolara za akcję "leży w najlepszym interesie akcjonariuszy". Ellison daje tym samym do zrozumienia, że interesuje go nabycie wyłącznie całego WBD, czym najprawdopodobniej stara się storpedować ewentualne sprzedanie aktywów przedsiębiorstwa różnym nabywcom. Jakby tego było mało, zapewnia on, że w przypadku braku reakcji na "polubowne" wezwania kierowane do dyrektorów WBD Paramount stanie się w negocjacjach bardziej "agresywny". Nie możemy wykluczyć, że postanowi on nawet obejść szefostwo WBD i złoży ofertę zakupu akcjonariuszom bezpośrednio.

CNBC raportuje, że Warner Bros. Discovery ma ogłosić swoje decyzje w kwestii sprzedaży "w połowie lub pod koniec grudnia".

