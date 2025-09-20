Netflix może przejąć Warner Bros! Co to oznacza dla branży filmowej?
W branży filmowej wszystkich zaskoczyła informacja o zainteresowaniu Netflixa zakupem Warner Bros. Wiemy, że korporacja, do której należy studio filmowe, ma problemy finansowe i różne podmioty mogą stać się właścicielami, ale dołączenie do tej gry platformy streamingowej zmienia sytuację.
W czerwcu 2025 roku ogłoszono, że Warner Bros. Discovery zostanie podzielone na dwa podmioty - w jednym znajdą się projekty związane ze studiem filmowym, streamingiem oraz DC Studios - wszystkimi produkcjami opartymi na komiksach. W drugim umieszczone będą aktywa telewizyjne - stacje CNN, TNT, kablówki itd. Restrukturyzacja ma potrwać do połowy 2026 roku. Niedługo po ogłoszeniu poinformowano, że Paramount Skydance rozważa zakup części filmowej, a teraz pojawiła się konkurencja w postaci Netflixa!
Netflix chce kupić Warner Bros.
Cena za filmowo-streamingową część Warner Bros. Discovery wynosi 65 mld dolarów. W pakiecie znajdują się franczyzy takie jak DC, Harry Potter, Władca Pierścieni i wiele innych. Paramount Skydance planuje złożyć ofertę w gotówce, co - jak doniesiono - interesuje prezesa WBD Davida Zaslava, ale nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie plany ma Netflix.
Wiele osób nie kryje zdenerwowania tą informacją, ponieważ strategia Netflixa koncentruje się na streamingu. Czy przejęcie filmowo-streamingowej części Warner Bros. zmieniłoby coś w tym podejściu? Spekulacji nie brakuje, ale na razie nie ma jasnych informacji o motywacjach i celach giganta. Fani obawiają się, że choćby uniwersum DCU budowane przez Jamesa Gunna i Petera Safrana mogłoby zostać przeniesione do streamingu, choć z finansowego punktu widzenia wydaje się to mało prawdopodobne.
Jeśli jednak taki zakup doszedłby do skutku, wiele zmieniłby w branży filmowej - Netflix stałby się właścicielem jednego z największych gigantów, w tym platformy HBO Max. Można wysnuć teorię, że Netflix potrzebuje Warner Bros., by otworzyć się szerzej na kino, bo dotychczasowa strategia skupiona na streamingu sprawia, że tracą zdolnych twórców.
Na konkretne informacje o dalszych etapach potencjalnego zakupu musimy jeszcze poczekać.
Źródło: comicbookmovie.com / Puck
