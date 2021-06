Netflix z nową weryfikacją. To problem dla współdzielących konta

Zdjęcie: Pixabay

Netflix rozpoczął proces wdrożeniowy nowego systemu weryfikacji tożsamości użytkownika. Jak udało nam się potwierdzić na przykładzie kilku kont, 4 czerwca przy pierwszym uruchomieniu platformy na danym urządzeniu, serwis wyświetla planszę weryfikacyjną. Znajdziemy na niej prośbę o podanie kodu przesłanego na adres e-mail bądź numer telefonu przypisany do konta. Procedura ma pomóc w potwierdzeniu, że jesteśmy prawowitym użytkownikiem danego profilu.

Co prawda istnieje opcja przesunięcia procesu weryfikacji na później, nie wiadomo jednak, po jakim czasie plansza pojawi się ponownie i czy za jej drugim pojawieniem się również zobaczymy przycisk do pominięcia procesu autoryzacji.

Źródło: naEKRANIE

Warto zauważyć, że Polska nie jest pierwszym rynkiem, na którym wdrożono to rozwiązanie. W marcu 2021 roku Netflix rozpoczął testowanie nowej funkcji bezpieczeństwa na rynku amerykańskim:

Taka procedura może okazać się skuteczną metodą na walkę z osobami sprzedającymi dostęp do konta na Netflixie za pośrednictwem internetu. W wiadomości z kodem nie ma bowiem informacji na temat tego, jakie urządzenie chcemy odblokować. Administrator takiego konta będzie miał problem, aby wysłać kod właściwemu "klientowu". A jeśli dostarczy go niewłaściwej osobie, a ta spróbuje go wykorzystać - Netflix od razu będzie w stanie zidentyfikować nieuczciwego użytkownika.

Klientów, którzy współdzielą ze sobą konto w ramach dozwolonego użytku, taka procedura może irytować. Ale jeśli po jednokrotnej weryfikacji tożsamości plansza przestanie się pojawiać, system nie powinien być dla nas zbyt uciążliwy.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że blokadę wprowadzono w webowej wersji serwisu oraz aplikacji na inteligentne telewizory. Logując się do Netflixa za pośrednictwem smartfonów nie natrafiliśmy na tę planszę.

NAJGORSZE SERIALE NETFLIXA

Another life - 2. sezon