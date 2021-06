Paradise PD - Netflix oskarżany o bluźnierstwo. Chodzi o Jezusa, przemoc i seks

fot. Netflix

Paradise P.D. to serial animowany dla dorosłych platformy Netflix, który opowiada o perypetiach policjantów z pewnego małego miasteczka. Projekt odznacza się bardzo mocnym rodzajem humoru. Na stronie citizengo.org pojawiła się petycja dotycząca usunięcia z produkcji bluźnierczego obrazu Jezusa, który pojawił się w jednym z odcinków serialu. Twórcy petycji twierdzą, że został on pokazany w animacji jako połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych, który opowiada się za powszechnym dostępem do broni, schodzi z krzyża by zabić swoich prześladowców z broni maszynowej i uczestniczyć w scenie aktu seksualnego z dwiema kobietami. Petycję podpisało już 326 253 osób.

W petycji możemy przeczytać:

Jakimś cudem ta scena jest tylko trochę bardziej obraźliwa niż całość tej produkcji, ale po niej jest już tylko gorzej. Pomimo tego rażącego bluźnierstwa, widownia Netflixa jak dotąd prawie nie zwróciła na to uwagi.

Podczas gdy wcześniejsze, nawet łagodne, satyryczne przedstawienia Mahometa wywołały ogromne oburzenie opinii publicznej i oskarżenia o "rasizm" i "islamofobię", ten jawny atak na Jezusa Chrystusa nie zaniepokoił współczesnych "dziennikarzy" i "krytyków" filmowych.

Całość petycji możecie przeczytać tutaj.