Dzieci nepotyzmu w Hollywood. Mają znanych krewnych i wywołują wielkie kontrowersje

Fot. Materiały prasowe

Kim są nepo babies? Temat staje się coraz gorętszy i przechodzi prawdziwy renesans w leksykonie popkulturowym dzięki nowej generacji aktorów, którzy po staremu dostali złoty bilet do sławy dzięki swoim bliskim. Maya Hawke, aktorka znana z takich hitów Netflixa jak Stranger Things i Zróbmy zemstę, ma oboje sławnych rodziców. Maude Apatow, wcielająca się w Lexi Howard z Euforii, to córka scenarzysty i aktorki. A to tylko dwa najbardziej popularne przykłady amatorów z ostatnich lat, którzy właściwie urodzili się w Hollywood. Jest ich o wiele więcej.

Nepo babies - kim są? Wyjaśniamy

Termin nepo babies odnosi się więc do osób, które znalazły się w uprzywilejowanej pozycji dzięki swoim bliskim. Tacy ludzie dzięki pieniądzom i znajomościom mają o wiele łatwiejszy start niż ich rówieśnicy.

Zazwyczaj dyskusje na ten temat wzbudzają wiele kontrowersji. Zdaniem Gwyneth Paltrow, córki Bruce'a Paltrowa i Blythe Danne, takie osoby mają o wiele ciężej niż inni, ponieważ muszą stale udowadniać, że zasługują na to, co ich spotkało. Ben Stiller do obsady The Rightway zaprosił kilka nepo babies z Hollywood, co wywołało oburzenie wśród widzów. Oczywiście, aktor tłumaczył się tym, że każdy z nas musi stawić czoła różnym wyzwaniom i nie oznacza to, że jedne są bardziej wymagające od drugich. Inni celebryci, tacy jak Kylie Jenner, lubią chwalić się tym, że sukces zawdzięczają jedynie sobie i nikomu innemu - nawet jeśli urodzili się w bogactwie.

Nepo babies - czy zasługują na sukces?

Starsze pokolenie nepo babies często było krytykowane za to, że nie potrafili przyznać się do swojej uprzywilejowanej pozycji. Jednak debiutanci tacy jak Maya Hawke wprowadzili odrobinę szczerości w tym temacie, dzięki której widownia ocenia ich bardziej łaskawym okiem. Jej rodzicami są Uma Thurman i Ethan Hawke. Aktorka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile jej to ułatwia w branży rozrywkowej. W rozmowie z People wprost powiedziała:

Jestem bardzo wdzięczna za to, jak bardzo ułatwili mi robienie tego, co kocham. Myślę, że dostanę kilka szans za ich nazwisko, a jeśli będę do dupy, to wyrzucą mnie z tego królestwa - i tak powinno być. Więc spróbuję nie dać dupy.

Nepo babies - przykłady

Poniżej znajdziecie galerię z najważniejszymi nepo babies w Hollywood. Wiedzieliście, że ci aktorzy i aktorki należą do tej grupy? Dajcie znać w komentarzu.