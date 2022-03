Elden Ring z nietypowym wyzwaniem. Gracz pokonuje bossów przy pomocy... kontrolera z Ring Fit Adventure

fot. Bandai Namco

Elden Ring, podobnie jak wcześniejsze gry studia From Software, to wymagająca produkcja. Można było jednak spodziewać się, że szybko znajdą się śmiałkowie, którzy postanowią sobie dodatkowo utrudnić ten tytuł organizując różnego rodzaju wyzwania lub korzystając z niecodziennych metod sterowania. Na ten drugi krok zdecydował się Super Louis 64, który postanowił walczyć z bossami wykorzystując do tego celu... kontroler z Ring Fit Adventure. Wymaga on aktywności fizycznej do zabawy: ruch w grze możliwy jest tylko w momencie, gdy gracz biega w miejscu, przysiady pozwalają na wykorzystywanie przedmiotów, a zadawanie ciosów wymaga ściskania elastycznej obręczy.

Internetowy twórca w ten sposób poradził sobie nie tylko z jednym z pobocznych przeciwników, ale i z większym bossem z pierwszego obszaru. Z jego wyczynem możecie zapoznać się poniżej.

https://twitter.com/SuperLouis_64/status/1498158662082347009

https://twitter.com/SuperLouis_64/status/1498879943354236930

