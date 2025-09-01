Reklama
Twórca Peaky Blinders przygotował kolejny hit? Zwiastun serialu Ród Guinnesów

Czy Stevnowi Knightowi uda się stworzyć kolejny hit? Sprawdźcie zwiastun nowego serialu dla Netflixa - Ród Guinnesów.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  netflix 
zwiastun ród guinnesów
Ród Guinnesów fot. Netflix
Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego Rodu Guinnesów, który już tej jesieni pojawi się na platformie. Serial stworzył Steven Knight, twórca m.in hitu Peaky Blinders.

Ród Guinnesów - zwiastun

Ród Guinnesów - fabuła, obsada, data premiery

Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

W obsadzie znajdują się:

  • Anthony Boyle - Arthur Guinness
  • Louis Partridge - Edward Guinness
  • Emily Fairn - Anne Plunket (Guinness)
  • Fionn O’Shea - Benjamin Guinness
  • James Norton - Sean Rafferty
  • Niamh McCormack - Ellen Cochrane
  • Seamus O’Hara - Patrick Cochrane
  • Michael McElhatton - John Potter
  • Dervla Kirwan - ciocia Agnes Guinness
  • Michael Colgan - wielebny Henry Gratton
  • Danielle Galligan - Lady Olivia Hedges
  • David Wilmot - Bonnie Champion
  • Jessica Reynolds - Lady Christine O'Madden
  • Hilda Fay - Sultan
  • Ann Skelly - Adelaide Guinness
  • Elizabeth Dulau - Lady Henrietta St Lawrence
  • Jack Gleeson - Byron Hedges

Premiera serialu Ród Guinnesów na platformie Netflix została zaplanowana na 25 września 2025 roku

Ród Guinnesów - galeria zdjęć 

Ród Guinnesów

Ród Guinnesów
fot. Netflix
Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Powiązane seriale
House of Guinness

Co o tym sądzisz?
placeholder

