Twórca Peaky Blinders przygotował kolejny hit? Zwiastun serialu Ród Guinnesów
Czy Stevnowi Knightowi uda się stworzyć kolejny hit? Sprawdźcie zwiastun nowego serialu dla Netflixa - Ród Guinnesów.
Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego Rodu Guinnesów, który już tej jesieni pojawi się na platformie. Serial stworzył Steven Knight, twórca m.in hitu Peaky Blinders.
Ród Guinnesów - zwiastun
Ród Guinnesów - fabuła, obsada, data premiery
Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.
W obsadzie znajdują się:
- Anthony Boyle - Arthur Guinness
- Louis Partridge - Edward Guinness
- Emily Fairn - Anne Plunket (Guinness)
- Fionn O’Shea - Benjamin Guinness
- James Norton - Sean Rafferty
- Niamh McCormack - Ellen Cochrane
- Seamus O’Hara - Patrick Cochrane
- Michael McElhatton - John Potter
- Dervla Kirwan - ciocia Agnes Guinness
- Michael Colgan - wielebny Henry Gratton
- Danielle Galligan - Lady Olivia Hedges
- David Wilmot - Bonnie Champion
- Jessica Reynolds - Lady Christine O'Madden
- Hilda Fay - Sultan
- Ann Skelly - Adelaide Guinness
- Elizabeth Dulau - Lady Henrietta St Lawrence
- Jack Gleeson - Byron Hedges
Premiera serialu Ród Guinnesów na platformie Netflix została zaplanowana na 25 września 2025 roku.
Ród Guinnesów - galeria zdjęć
Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders
Źródło: deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1982, kończy 43 lat