Twórca Peaky Blinders przygotował kolejny hit? Zwiastun serialu Ród Guinnesów

Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego Rodu Guinnesów, który już tej jesieni pojawi się na platformie. Serial stworzył Steven Knight, twórca m.in hitu Peaky Blinders.

Ród Guinnesów - zwiastun

Ród Guinnesów - fabuła, obsada, data premiery

Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

W obsadzie znajdują się:

Anthony Boyle - Arthur Guinness

Louis Partridge - Edward Guinness

Emily Fairn - Anne Plunket (Guinness)

Fionn O’Shea - Benjamin Guinness

James Norton - Sean Rafferty

Niamh McCormack - Ellen Cochrane

Ellen Cochrane Seamus O’Hara - Patrick Cochrane

Michael McElhatton - John Potter

Dervla Kirwan - ciocia Agnes Guinness

ciocia Agnes Guinness Michael Colgan - wielebny Henry Gratton

Danielle Galligan - Lady Olivia Hedges

David Wilmot - Bonnie Champion

Jessica Reynolds - Lady Christine O'Madden

Hilda Fay - Sultan

Ann Skelly - Adelaide Guinness

Elizabeth Dulau - Lady Henrietta St Lawrence

Jack Gleeson - Byron Hedges

Premiera serialu Ród Guinnesów na platformie Netflix została zaplanowana na 25 września 2025 roku.

Ród Guinnesów - galeria zdjęć

