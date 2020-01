New Amsterdam - będą 3 nowe sezony. Czy jest szansa na spin-off?

New Amsterdam oficjalnie zostało przedłużone o trzy sezony. NBC ogłosiło, że produkcja będzie emitowana przynajmniej do sezonu 2022/2023. Wszystko wskazuje na to, że każdy sezon będzie mieć co najmniej 22 odcinki.

Serial obecnie ogląda 9,8 mln Amerykanów (na żywo + 7) ze współczynnikiem 1.7 w grupie docelowe 18-49. Jest to jeden z najlepszych wyników w stacji. Wiele osób ogląda go z nagrywarek, ponieważ aż 4,6 mln widzów pochodzi z dni po premierowej emisji w telewizji. Dobrze sobie też radzi w platformie streamingowej NBC, gdzie jest drugim najpopularniejszym serialem po Tacy jesteśmy.

W obsadzie są Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine i Anupam Kher. Za sterami stoi David Schulner.

Szef NBC dodał, że jest szansa na powstanie spin-offu. Z uwagi na popularność wszyscy są na to otwarci. Dziennikarz Deadline twierdzi jednak, że jeszcze nie opracowano koncept i jest to jeszcze w toku.