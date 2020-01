Young Rock - będzie serial o życiu Dwayne'a Johnson. Sam aktor w obsadzie!

Young Rock został zamówiony przez stację NBC. Pierwszy sezon ma liczyć 11 odcinków. Jest to serial mocno inspirowany życiem Dwayne'a Johnsona, jednego z najpopularniejszych aktorów Hollywood. Za sterami stoją Dwayne Johnson oraz Nahnatchka Khan, znana z hitu Przepis na amerykański sen. Serial opowiada o młodości Dwayne'a Johnsona, a sam aktor pojawi się w każdym odcinku. Nie sprecyzowano jednak w jakiej roli.

Johnson podzielił się szczegółami w swoich mediach społecznościowych mówiąc, czego mamy się spodziewać i bynajmniej nie będzie to koloryzowanie jego życia, ale też pokazanie jego błędów i kłopotów z prawem. Zobaczymy jego młodość na Hawajach, gdzie jego babcia była jedną z najtwardszych promotorek wrestlingu w historii, ale z uwagi na metody polegające na wymuszeniu i szantażu, rząd USA w końcu się do niej dobrał i wywalono ją wraz z rodziną i młodym Johnsonem z wyspy. Nie stać było ich na czynsz. Przenieśli się do Nashville w USA, gdzie młody Rock nadal wpadał w konflikty z prawem, często trafiał do aresztu, a marzył o zostaniu piosenkarzem country. Pierwszą gitarę dostał od legendarnego Williego Nelsona. Zobaczymy też jego czas na uniwersytecie, w którym zawodowo grał w futbol. Oczywiście nie zabraknie też wrestlingu, ale sprzed czasów WWE, gdy stawiał pierwsze kroki w Nashville.

Sama struktura opowiadania historia ma być dość luźna, aby poruszyć kwestię z różnych okresów życia aktora.

Wśród producentów wykonawczych są Jef Chiang, Khan, Jennifer Carreras, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia i Brian Gewirtz.