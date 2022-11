New Amsterdam. Czego Ryan Eggold nauczył się od pierwowzoru Maxa?

fot. materiały prasowe

Serial New Amsterdam został oparty na książce pod tytułem Dwunastu pacjentów, w której doktor Eric Manheimer opisywał swoje właśnie doświadczenia z czasu bycie dyrektorem szpitala Bellevue w Nowym Jorku, który działa dokładnie tak, jak ten z serialu. Przed przystąpieniem do zdjęć lekarz spotkał się z Ryanem Eggoldem, który gra jego alternatywną wersję w produkcji i wprowadził go w ten medyczny świat. Jak przyznaje sam aktor w wywiadzie dla miesięcznika Pani, dużo się od Ericka nauczył. Co było dla niego dużym zaskoczeniem.

Nauczył mnie jeszcze większej empatii do pacjentów. Co było dla mnie zaskakujące bo przecież wywodzę się z rodziny medycznej. Moi rodzice są lekarzami, moja siostra jest pielęgniarką, więc powinienem mieć to wszystko w małym paluszku. A jednak Erick był w stanie pogłębić moją wiedzę. Jedną z takich rzeczy którą od niego przejąłem jest to, że Max jest w ciągłym ruchu. Jeśli zwrócisz na to uwagę to bardzo rzadko pokazujemy go w pozycji siedzącej. On cały czas chodzi po szpitalu. Nawet jak rozmawia to przemierza w tym samym czasie korytarze. Jest go wszędzie pełno, a to dlatego, że Erick jest właśnie taką osobą. Nawet na planie filmowym.

New Amsterdam - opis fabuły premiery 5. sezonu

W premierze sezonu Bloom, Iggy i Reynolds wspierają Maxa, który mierzy się z konsekwencjami decyzji Helen. Bloom daje więcej przestrzeni Leyli, ale i tak czeka ją niespodzianka. Reynolds i Wilder pomagają zrealizować śmiertelnie choremu pacjentowi jego marzenie o występie w bollywoodzkim show. Natomiast Iggy dochodzi do przełomu w kwestii pewnego pacjenta, którego przypadek był wyzwaniem.

Premierowe odcinki serialu Szpital New Amsterdam możecie oglądać w każdą środę o 22:00 na kanale FOX.