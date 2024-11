Melissa Barrera o zwolnieniu z Krzyku. To będzie ją prześladować do końca życia

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Melissa Barrerazostała zwolniona z franczyzy Krzyk rok temu z powodu postów w mediach społecznościowych na temat Palestyny, które studio Spyglass uznało za antysemickie. Aktorka wcielała się w postać Sam Carpenter w filmach Krzyk z 2022 roku oraz Krzyk 6 z 2023 roku. Była gotowa kontynuować swoją rolę w kolejnej części, aż do nagłego zwolnienia.

Barrera w rozmowie z Variety powiedziała że wpływ tej decyzji na jej karierę był znaczący. Przez 10 miesięcy nie dostawała znaczących ofert pracy w branży aktorskiej. Jedyne pojawiające się propozycje pochodziły z małych niezależnych projektów. Mimo przykrych emocji aktorka stara się, aby ta decyzja nie wpłynęła na jej wspomnienia związane z marką.

Dali mi dużo w mojej karierze. Zawarłam dobre przyjaźnie. Mam tak wiernych fanów z tych filmów, że niektórzy teraz oglądają wszystko, co robię.

Tak Barrera ocenia swój stosunek do Krzyku, chociaż przyznaje, że kontrowersja związana z odejściem będzie ją prześladować do końca życia. Aktorka nawet na spotkaniach z fanami nie jest w stanie uciec od swojego powiązania z marką i nagłego odejścia od franczyzy.

Co była gwiazda Krzyku ma dalej w planach?

Chociaż po zwolnieniu oferty pracy niemal przestały napływać, Barrera wraca do gry. Obecnie kręci nowy thriller szpiegowski dla Peacock razem z Simu Liu, który według niej jest dokładnie tym, czego potrzebowała, by wrócić do przemysłu filmowego.