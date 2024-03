New Amsterdam - będzie kontynuacja serialu z przeskokiem w czasie. W centrum inna postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi Deadline, telewizja NBC jest świadoma, że po zakończeniu New Amsterdam po pięciu sezonach, fani chcą więcej. Dlatego też ruszyły prace nad spin-offem i kontynuacją serialu w jednym. Dziennikarz ogłosił pierwsze szczegóły.

New Amsterdam - nowy serial

Za sterami projektu stoi David Schulner, czyli twórca, producent wykonawczy i showrunner New Amsterdam. Nowy serial jest spin-offem, ale zarazem też kontynuacją pierwowzoru. Historia rozgrywa się 30 lat później i skupia się na Lunie Goodwin, córce dr. Maxa Goodwina (Ryan Eggold), która dostaje rolę medycznego dyrektora w szpitalu New Amsterdam.

Tytuł roboczy serialu to New Amsterdam: Tomorrow. Potencjalny sequel został zasugerowany w finale New Amsterdam, w którym szpital miał młodą i entuzjastyczną nową medyczną dyrektor, która potem okazała się dorosłą Luną Goodwin. Pomysł na to był wcześniej opracowany. Wówczas grała ją Molly Griggs, ale nie wiadomo, czy aktorka ponownie wcieli się w tę rolę.

Przypomnijmy, że zakończenie New Amsterdam było szokiem dla wszystkich, ponieważ cały czas serial bił rekordy popularności. Prace dopiero ruszyły i są na wstępnym etapie, więc minie trochę czasu zanim dowiemy się coś więcej.