New World sprawdzimy przed premierą. Otwarte testy beta już wkrótce

fot. Amazon Games

New World to nadchodząca gra MMORPG od Amazon Games, o której głośno zrobiło się nie tylko ze względu na popularność zamkniętych beta testów, ale też niecodzienne problemy z nimi związane. Prawdopodobnie to one po części przyczyniły się do przesunięcia planowanej daty premiery na nieco późniejszy termin. Ostatecznie produkcja ta ma trafić do graczy 28 września tego roku, ale wcześniej pojawi się kolejna okazja do jej przetestowania, tym razem dla wszystkich zainteresowanych.

Na Gamescom Opening Night Live 2021 zaprezentowano zwiastun, który jednocześnie ujawnił datę rozpoczęcia otwartych beta testów. Odbędą się one w dniach 9-12 września, a więc gracze będą mieli trzy dni na sprawdzenie przygotowanej przez twórców zawartości i ewentualne podjęcie decyzji o zakupie.

W New World trafimy na fantastyczną wyspę Aeternum. Miejsce to skrywa wiele sekretów i skarbów, ale też sporo niebezpieczeństw. Podczas zabawy będziemy eksplorować ruiny, walczyć z wrogami, zbierać materiały i wykuwać przedmioty. Nie zabraknie również wielkich bitew w trybach PvE i PvP.