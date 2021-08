Midnight Suns to "XCOM z bohaterami Marvela". Plotki potwierdzone, jest pierwszy zwiastun

fot. Take Two

Jeszcze przed E3 2021 w sieci pojawiały się plotki i przecieki sugerujące, że w produkcji znajduje się gra, która określana jest mianem "XCOM, ale z superbohaterami Marvela". Wiele osób podejrzewało, że to właśnie na targach w Los Angeles zostanie ona zaprezentowana. Tak się jednak nie stało i na oficjalną zapowiedź trzeba było poczekać nieco dłużej. Dopiero na Gamescom Opening Night Live 2021 ujawniono, że taka gra rzeczywiście powstaje, a jej tytuł to Marvel's Midnight Suns. Będzie to taktyczne RPG od studia Firaxis, czyli autorów m.in. właśnie serii XCOM.

Klimatyczny zwiastun przedstawia znanych z komiksowych kart bohaterów. Są tutaj m.in. Iron Man, Kapitan Ameryka, Ghost Rider, Blade, Doktor Strange czy Wolverine. W centrum wydarzeń znajduje się również nowa postać znana jako The Hunter, którą gracze będą mogli zmodyfikować - zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i umiejętności.

W materiale zabrakło spojrzenia na rozgrywkę, ale wkrótce zostanie to naprawione. Gameplay mamy bowiem zobaczyć już 1 września.

Marvel's Midnight Suns zadebiutuje w marcu 2022 roku.