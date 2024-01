Nicolas Cage chce zagrać w musicalu. Wybrał rolę - to postać z Biblii

materiały prasowe

Nicolas Cage kilkanaście godzin temu pojawił się na czerwonym dywanie tuż przed ceremonią rozdania Złotych Globów; przypomnijmy, że był on nominowany w kategorii Najlepszy aktor w komedii lub musicalu za produkcję Dream Scenario. Choć gwiazdor ostatecznie nie otrzymał statuetki, humor i tak mu dopisywał.

Dobrym na to dowodem jest jego rozmowa z dziennikarzem serwisu Variety, który zapytał Cage'a o to, w jakim jeszcze gatunku chciałby on spróbować swoich sił. Aktor bez zastanowienia odparł, że z chęcią zagrałby w musicalu, wybierając dla siebie jednocześnie potencjalną rolę:

Musical. Nigdy nie zrobiłem musicalu. Wydaje mi się, że byłbym dobrym Poncjuszem Piłatem w "Jesus Christ Superstar".

Co ciekawe, Cage odmówił dziennikarzowi zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych.

"Jesus Christ Superstar" to opowiadający o ostatnich dniach życia Jezusa, legendarny musical z muzyką Andrew Lloyda Webbera i tekstem Tima Rice'a. W 1973 roku doczekał się on filmowej adaptacji; w rolę Chrystusa wcielił się w niej Tim Neeley, natomiast samego Piłata sportretował Barry Dennen.

