Nicolas Cage przerażony. „Co zrobisz z moim ciałem i twarzą, gdy umrę?”

Gdy rzecznik aktora przerwał rozmowę, aby przypomnieć Nicolasowi Cage'owi o nadchodzącym skanowaniu wizerunku, który czeka go w związku z między innymi live-action Spider-Man Noir, gwiazdor pół żartem, pół serio zaczął opowiadać o swoim podejściu do sztucznej inteligencji.

Nicolas Cage przerażony. Chodzi o AI

“Po naszej rozmowie muszę pójść na skanowanego swojego wizerunku do serialu, a potem do filmu, który kręcę po serialu. Dwa skany jednego dnia!” - powiedział Cage w wywiadzie dla The New Yorker.

Muszą mnie umieścić w komputerze, dopasować mój kolor oczy i zmienić... sam nie wiem. Po prostu ukradną moje ciało i zrobią z nim, co zechcą, za pomocą cyfrowej sztucznej inteligencji... Boże, oby nie sztucznej inteligencji. Przeraża mnie. Nigdy tego nie ukrywałem.

I zastanawiam się, kiedy skończy się autentyczność artystów? Czy zostanie zastąpiona? Czy zostanie przeobrażona? Gdzie będzie bić serce? Co zrobisz z moim ciałem i twarzą, kiedy umrę? Nie chcę, żebyś cokolwiek z nimi robił!

Cage polecił także osobom, które nigdy wcześniej nie widziały go na ekranie, zacząć swoją przygodę z jego twórczością od Pig z 2021 roku.

