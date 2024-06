Nicolas Cage jako seryjny zabójca. Reżyser zapowiada: "Będzie nie do poznania"

fot. Lionsgate Pictures

Reklama

Podczas wywiadu dla magazynu SFX Osgood Perkins opowiedział o swoim nadchodzącym horrorze, Kod zła, w którym główną rolę zagra Nicolas Cage, wcielając się w seryjnego mordercę. Perkins uważa, że ta postać kompletnie różni się od dotychczasowych ról tego aktora.

- Wykorzystaliśmy głos postaci, jej wygląd i nastawienie. Jakich odniesień Nic użyje w związku z ludźmi z jego życia czy innymi aktorami? Jest bardzo szczery, że dużo czerpie od innych osób. Więc jakiego innego człowieka zamierza stworzyć? Zanim dociera na plan, jest nie do poznania. Nie brzmi jak on, nie chodzi jak on sam.

Kod zła - co wiadomo o filmie?

Kod zła przedstawia Nicolasa Cage'a jako seryjnego zabójcę, którego ściga agentka FBI Lee Harker (Maika Monroe). Kobieta odkrywa okultystyczne rytuały, będące podstawą zabójstw mordercy zwanego Longlegs. W międzyczasie on już szykuje się do kolejnej wyprawy z toporem w ręce.

Longlegs

Światowa data premiery została zaplanowana na 12 lipca 2024 roku.